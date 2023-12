Truffe assicurative, decine di casi: "Annuncio pubblicato su Facebook"

L’annuncio riportato su una pagina Facebook prometteva polizze assicurative a un prezzo più che vantaggioso: ma sarebbe stata tutta una truffa e ci sono cascate decine di persone. È quanto è oggetto di un processo in corso, che procede su un doppio filone. "Su Facebook si dava annuncio di polizze assicurative che valevano brevi periodi, anche 15 giorni o un mese, a un costo contenuto, che variava secondo il periodo – spiega l’avvocato Marcello Fornaciari (foto) che assiste una delle persone che hanno denunciato –. L’agenzia di assicurazioni era denominata ‘Hok Osiguranje’, contattabile a un’utenza telefonica di cellulare". Una volta ‘agganciata’ la vittima, "le veniva richiesto il pagamento, tramite un bonifico su una carta Postepay e successivamente alla vittima veniva indicata copia del contratto – prosegue il legale –. Poi venivano date indicazioni per rinnovarla con un altro pagamento. Se non se ne accorgevano, le persone continuavano a rinnovare la polizia, come nel caso della persona da noi assistita. Si tratta di rate da 100 o 200 euro, versamenti a volte ripetuti nel tempo, appunto. Il risultato è che la polizza veniva inviata con un certificato assicurazione veritiero". L’imputato nell’udienza di ieri era difeso dall’avvocato Pina Di Credico. La particolarità: "La nostra assistita ha presentato due denunce – prosegue Fornaciari –, per una si va avanti con un procedimento in cui è coinvolto un imputato, per l’altro si apre un procedimento a carico di altri soggetti". Si tratta di truffe singole ma dello stesso tipo e messe in atto da persone diverse, "quindi forse dietro c’è un gruppo strutturato". Ieri mattina sono stati sentiti i testimoni (gli investigatori) poi hanno rinviato. L’altro procedimento inizierà il 21 dicembre. "Impossibile al momento stabilire quante siano state le vittime, dato che però l’annuncio era su Facebook è facile ipotizzare che siano stati in molti a cadere nella trappola", conclude.

Chiara Gabrielli