Truffe e inganni finiscono a teatro

Uno spettacolo teatrale per prevenire le truffe agli anziani. Questo pomeriggio, alle 17, al Binario 49 di via Turri, Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli presentano "Truffati! Raggiri, truffe e altri inganni".

La rappresentazione rientra nel ciclo di incontri del progetto "Non siamo nati ieri", realizzato dal Comune di Reggio Emilia e dalla Prefettura per la realizzazione di iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe nei confronti di persone anziane. Le truffe ai danni di persone anziane e fragili sono purtroppo in aumento. Una tipologia di reati che, adattandosi all’evoluzione dei tempi sta assumendo caratteristiche molto diversificate, adottando svariate modalità: si va dai tentativi di raggiro direttamente nelle abitazioni, telefonicamente, attraverso il web, in strada. Lo spettacolo vuole aiutare a riconoscere, portandole sul palcoscenico, le situazioni a rischio attivare comportamenti adeguati.

A sostegno delle persone più esposte alle truffe è stato attivato anche uno sportello. Informazioni su appuntamenti e apertura sono disponibili sul sito: www.comune.reggioemilia.it/antitruffa

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

