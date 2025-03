Trump-Ue, iniziativa con Bonaccini. Circolo ‘3’ Pd, vince Domenichini

La situazione del conflitto in Ucraina è sotto i riflettori quotidiani, soprattutto dopo l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che nei giorni scorsi ha ricevuto alla Casa Bianca il leader ucraino Zelensky in un acceso dibattito che aveva lo scopo iniziale di gettare le basi per intavolare un accordo di pace con la Russia.

Il conflitto bellico però è solo uno dei tanti aspetti che stanno delineando la conferma di due dei maggiori player internazionali, ovvero USA e Russia sulla scena mondiale, mentre l’Europa ha davanti a sé una sfida non certo facile. Ieri pomeriggio alle 15, il circolo PD Reggio 3, al Centro Sociale Orologio, ha ospitato l’eurodeputato e presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini per parlare proprio della situazione dell’Unione Europea in mezzo ai due poli, americano e russo con un’iniziativa dal titolo ’L’Europa tra Trump e Putin‘, in cui i temi sviscerati sono stati il ruolo attuale del Vecchio Continente nel nuovo scenario internazionale che si sta delineando e le prospettive future a cui l’Europa può ambire sul piano economico, sociale, politico e strategico.

Un incontro molto partecipato e a cui hanno preso parte anche Massimo Gazza e Gianluca Cantergiani, rispettivamente, segretario provinciale e cittadino del PD, dove Bonaccini è intervenuto con un discorso panoramico di circa un’ora centrato sull’Europa in rapporto alla dinamica delle destre e delle ultra-destre e dall’altra parte il posizionamento del Partito Democratico sul versante progressista. Alla fine del dibattito, si è tenuto il congresso del Circolo PD Reggio 3 con l’apertura delle urne che ha visto Giulia Domenichini come nuova segretaria di Circolo e che rimarrà in carica fino al prossimo congresso provinciale in programma verso la fine del 2025. Stefano Bonaccini, ora a Bruxelles, ha guidato la Regione Emilia-Romagna dal novembre del 2014 al novembre del 2024.

Cesare Corbelli