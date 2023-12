"Tu che rubi le lucine al cimitero: vergognati"

Nessun rispetto neppure per i defunti e per il ricordo che resta nei loro cari. Un grave episodio si è verificato nei giorni della vigilia di Natale al cimitero di Rolo. Qualcuno, infatti, ha portato via le lucine colorate di Natale che erano state lasciate dai genitori sulla tomba di Fabio Bassoli, il cuoco trentenne ucciso nel 2015 in Francia, dove abitava e lavorava nello street food.

"Mi rivolto a te – il messaggio diffuso sul web da mamma Enrica Daolio, conosciuta per l’attività svolta in passato nella ristorazione e come insegnante di cucina – che sei andato sulla tomba di mio figlio Fabio Bassoli a rubare le lucine colorate di Natale che io e suo padre abbiamo portato e riporteremo per lui. Mi sono permessa di scrivere nome e cognome di mio figlio: il passa parola è importante e arriverà spero alle tue orecchie di… Ricordati che tu non riuscirai a portarci via la serenità che nostro figlio dal cielo ci invia. Io non vorrei mai e poi mai essere una persona squallida come te. Ti auguro un Natale pieno di… rimorsi". Inevitabile una lunga serie di commenti e interventi, soprattutto di solidarietà per i genitori di Fabio, i quali non si aspettavano di certo un simile gesto, che rappresenta una tremenda mancanza di rispetto verso persone che soffrono per la perdita di una persona cara. C’è chi sottolinea come il "furto" sulla tomba di Fabio non sia un episodio raro o isolato, con diversi cittadini a elencare i vari oggetti che sono spariti dalle tombe di loro cari defunti.

Antonio Lecci