"Tua figlia sta male, dammi i soldi". Ma è lì con l’anziana, truffa sventata

Ha preso un treno ed è venuto da Napoli nella nostra città. Poi in via Adua, nella zona della stazione ferroviaria, giovedì pomeriggio, ha cercato di raggirare un’anziana ultraottantenne che era in casa. Accanto a lei, in quel momento, c’era la figlia, che ha subito chiamato il 113: in un attimo gli agenti della squadra mobile sono piombati e hanno sventato il piano illecito. Per Emanuele Rossi, nato nel 1993, di Napoli, con precedenti penali, è scattato l’arresto in flagranza, intorno alle 19 di giovedì, per l’ipotesi di tentata truffa, in concorso con altre persone al momento ignote. Qualcuno, a quanto al momento emerge non il 32enne, avrebbe dapprima chiamato a casa dell’anziana, ricorrendo a un ‘canovaccio’ collaudato dai professionisti specializzati in questi crimini. Si è qualificato come carabiniere e ha messo sotto pressione la donna: "Tua figlia ha avuto un incidente stradale: l’assicurazione pagherà, ma abbiamo il giudizio oggi – si è sentita dire l’anziana –. Nel frattempo occorre versare una cauzione".

La cifra richiesta era di 1.200 euro. La figlia era però sana e salva, accanto alla madre: ha ascoltato in diretta la chiamata e ha avvisato la questura. Gli agenti, in borghese, hanno raggiunto il condominio, e poi hanno visto un uomo che stava accedendo all’androne. Lo hanno bloccato mentre stava uscendo e sottoposto a perquisizione personale: aveva due cellulari, in cui sarebbero risultati dialoghi parzialmente cancellati. Secondo i primi riscontri investigativi, più persone sarebbero state coinvolte nel piano illecito: Rossi avrebbe dovuto riscuotere i soldi, mentre altri avrebbero hanno fatto la chiamata. Il giovane è comparso ieri davanti al giudice Sarah Iusto per sottoporsi alla direttissima, difeso dagli avvocati Vittorio Lauro Spagni e Vittorio Spagni. Ha detto che, una volta raggiunto l’ingresso del condominio, ha avuto un "ripensamento" sull’azione illegale che stava per compiere, ed è uscito dal palazzo dove poi è stato bloccato dai poliziotti. Ha negato di aver chiamato l’anziana; ha detto che la telefonata era stata fatta da altri di cui non conosceva l’identità. Il pubblico ministero Denise Panoutsopoulos ha chiesto la misura cautelare dell’obbligo di firma. La difesa si è opposta alla convalida dell’arresto, sostenendo che Rossi avesse avuto un ravvedimento spontaneo e che non c’erano gli estremi per capire se lui avrebbe portato a termine la truffa. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di firma quotidiano. I legali hanno chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata a marzo. Sempre giovedì un altro tentativo di truffa sarebbe stato perpetrato in via Adua a una donna di 92 anni. È possibile che sia stata la medesima batteria di banditi ad agire. "Intorno a mezzogiorno – racconta al Carlino un residente – mia madre ha ricevuto una telefonata da uno che si spacciava per carabiniere. Subito aveva chiesto di mio padre, ma quello ha messo giù".