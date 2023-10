"Tua nipote è molto malata. Portami 600 euro in ospedale"

C’è un nuovo sistema usato dai truffatori ai danni di persone anziane. Dopo i falsi incidenti, arrivano i falsi ricoveri per effetti da Covid. Nei giorni scorsi una pensionata novantenne residente a Gualtieri è stata raggiunta dalla telefonata di uno sconosciuto, il quale richiedeva una somma di 600 euro, che doveva essere consegnata a un incaricato che avrebbe incontrato nel parcheggio dell’ospedale di zona, a Guastalla. Denaro richiesto, in questo caso, per curare la nipote (della quale la voce al telefono ha specificato il giusto nome, dimostrando di essere informato sulla situazione), che doveva essere stata colpita da grave malattia dovuta proprio al Covid. La pensionata ha iniziato a piangere, preoccupata per la nipote. Poi, riflettendo sulla richiesta mentre preparava il denaro, ha intuito che poteva trattarsi di una truffa. E non ha portato nulla al luogo indicato. Ma persone a lei vicina segnalano come questa vicenda l’abbia turbata, creando un comprensibile stato di agitazione psicologica, che non è affatto consigliato per il benessere delle persone, soprattutto anziane.