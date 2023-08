Tubo rotto a Castelnovo Sotto: disagi per l'acqua torbida

Il disagio dell’acqua torbida continua nella Bassa. Dopo i problemi dei giorni scorsi, venerdì a Castelnovo Sotto, tra via Limido e Cornetole, si è verificato qualche fenomeno di acqua sporca, interessando pure alcune aree di Cogruzzo. La conferma arriva dagli uffici comunali, che si sono limitati a un messaggio sui social, ma purtroppo senza adeguati comunicati ufficiali ai mass media. "Il fenomeno non ha nulla a che vedere con il recente problema alla centrale di Caprara, ma è dovuto alla riparazione di un tubo, avvenuta in via Cornetole.

I tecnici di Ireti – scrivono dal municipio – hanno lavorato per sistemare il danno, lavare il tubo e riportare la situazione alla normalità. L’acqua dovrebbe tornare al suo colore normale in poche ore". Secondo il messaggio viene esclusa la presenza di batteri nell’acqua.