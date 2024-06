Si tuffa nel fiume e scompare: disperso un ragazzo di 19 anni a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 30 giugno 2024 - Grande allarme a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, per un ragazzo di 19 anni che è stato visto tuffarsi nel fiume Enza e non riemergere più. A dare l’allarme sono stati alcuni amici con cui il ragazzo, di origine ucraine, aveva appena condiviso una grigliata. Poi, per rinfrescarsi, avevano deciso di fare un tuffo nel fiume. Gli amici, attoniti, lo hanno visto scomparire nell’acqua.

Le ricerche sono scattate all'altezza del ristorante ‘Mamma Rosa’, proprio nella zona un cui nei giorni scorsi si era registrata la piena del fiume e il corso d'acqua era oltre il livello di guardia. Ora restano correnti molto rapide e pericolosissimi mulinelli d’acqua. Sul posto vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche con i gommoni e i carabinieri di San Polo che stanno ascoltando chi ha lanciato l'allarme.

Solo pochissimi giorni fa un ragazzo di 18 anni è morto facendo il bagno nel Po, nelle golene di Guastalla.

