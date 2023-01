Tumori, test molecolari gratuiti

Tracciare un identikit genetico dei tumori per poterli colpire in modo mirato e ’personalizzato’ in ogni singolo paziente, agendo proprio sulle particolari mutazioni che caratterizzano la singola neoplasia. Un obiettivo che diventa più concreto grazie al nuovo programma di test molecolari gratuiti che utilizza la tecnologia Ngs (Next Generation Sequencing) di sequenziamento esteso e che partirà in tutta Italia, promosso dalla Fondazione Edo ed Elvo Tempia di Biella, in collaborazione con Bayer.

"L’oncologia di precisione si basa sull’identificazione di caratteristiche dei tumori, definite biomarcatori, che consentono l’impiego di farmaci in grado di agire in maniera selettiva sulle cellule tumorali che presentano specifiche alterazioni molecolari". Lo afferma Carmine Pinto, direttore dell’Oncologia medica, Comprehensive cancer centre di Reggio e Presidente della Federation of Italian Cooperative Oncology Groups (Ficog).

"L’approvazione di molecole con indicazione ‘agnostica’, cioè indipendente dall’organo di origine dalla malattia, sta portando all’affermazione di un nuovo modello, definito ‘mutazionale’. I pazienti eleggibili al trattamento con questo tipo di farmaci dovrebbero essere selezionati sulla base della presenza delle alterazioni molecolari da ricercare nel tumore".