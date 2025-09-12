Turbativa d’asta, impiegato prosciolto e rimborsato

Prosciolto e rimborsato. La Giunta dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza ha deliberato di rimborsare le spese legali, circa 8mila euro, a un ex dipendente del Comune di Bibbiano coinvolto e poi scagionato nell’inchiesta sugli appalti sportivi di Bibbiano. L’uomo, assistito dall’avvocato Liborio Cataliotti, era stato indagato per turbativa d’asta; a fine luglio di quest’anno è stato definitivamente prosciolto con decreto di archiviazione del Tribunale di Reggio. L’inchiesta, avviata nell’ottobre del 2022, aveva portato all’iscrizione di cinque persone nel registro degli indagati: il dipendente comunale, l’assessore Matteo Curti (allora con delega allo Sport) e tre rappresentanti delle società sportive vincitrici della gara.

Al centro dell’indagine vi era l’affidamento in concessione per tre anni del centro sportivo comunale, del palazzetto dello sport, del campo da calcio di Barco e delle palestre di judo e della scuola elementare Secchi. La Guardia di Finanza aveva segnalato una presunta incongruenza tra la scadenza del bando e una proroga ritenuta immotivata, che secondo gli inquirenti avrebbe potuto favorire alcune realtà locali.

Le accuse di turbativa d’asta sono però state archiviate, confermando la regolarità delle procedure. Il Comune di Bibbiano, in luglio, aveva espresso soddisfazione per la decisione, sottolineando che non vi è stato alcun trattamento preferenziale né restrizione della concorrenza.

Alla luce della conclusione della vicenda giudiziaria, la Giunta dell’Unione ha riconosciuto la legittimità della richiesta di rimborso, valutando congrua la cifra sostenuta dall’ex dipendente e ribadendo l’assenza di dolo o colpa grave nei suoi comportamenti.

Francesca Chilloni