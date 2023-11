Turismo a +6,8% nel 2023: "Ma il settore va aiutato"

Sondando i primi otto mesi di quest’anno, sono oltre ottomila le imprese reggiane operanti nel settore del turismo. E i dati, emersi da una ricerca dell’ufficio studi dell’associazione, evidenziano come da gennaio ad agosto di quest’anno, in provincia, si è registrata la presenza di 200mila turisti, mentre il numero di pernottamenti ammonta a quota 500mila.

"Guardiamo questi dati con fiducia e positività, ma ora bisogna continuare a sostenere le imprese con investimenti e formando lavoratori professionalmente qualificati, per permettere alle strutture di mantenere uno standard elevato di qualità dell’offerta" puntualizza subito Daniele Casolari, responsabile sindacale e delle categorie Lapam Confartigianato.

D’altro canto, "i gestori devono anche saper diversificare" l’offerta stessa, "per rimanere sempre aggiornati e più vicini a ogni tipo di clientela".

Rispetto ai primi otto mesi del 2022, nel 2023 il numero di turisti è aumentato del 6,8%, mentre quello di pernottamenti ha registrato un +4%. Il 72% dei turisti arrivati nell’area di Reggio Emilia è domestico, ossia rappresentato da altri italiani in visita alla città.

"Dopo il Covid, periodo critico per commercio, turismo e pubblici esercizi, le nostre imprese hanno avuto la forza di rialzarsi e di reagire – conclude Casolari –. Il periodo di chiusure è stato sfruttato per ammodernare i locali, ripensare l’offerta in vista di una ripartenza che, prima o poi, sarebbe avvenuta, e adeguarsi alle esigenze del cliente moderno. Adesso che il turismo è ripartito, le nostre attività sono pronte a ricevere clienti da tutto il mondo e da tutta Italia".

"Il fatto che, come emerge dai dati, vi sia una prevalenza di turisti italiani è significativo della qualità dell’offerta garantita dalle nostre strutture sul territorio – rimarca Casolari –. È per questo motivo che bisogna continuare a investire per rimanere attrattivi nei confronti di una clientela sempre più esigente e sempre più preparata. È fondamentale imparare, tra le altre cose, a diversificare l’offerta per rimanere sempre al passo con i tempi e adattarsi a nuove esigenze che nascono con il mutare del contesto e delle generazioni".