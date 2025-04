Turismo che fiorisce in Appennino: "Presenze in aumento del 24,5%"

Salgono i numeri del turismo nell’Appennino reggiano, da fanalino di coda a primo della classe: una scalata in classifica legata a una segnalazione più costante e precisa da parte degli operatori alla Regione, seguita con cura negli ultimi anni. Il turismo è da sempre il settore primario dell’economia in Appennino reggiano, che vede luci e ombre negli anni post Covid, ma che indubbiamente rimane la priorità assoluta.

"Dagli ultimi rilevamenti di dati arrivano ottime notizie dalla Regione circa le annuali presenze turistiche e i pernottamenti per l’area dell’Appennino reggiano, dove finalmente si registra un quadro positivo e realistico – afferma il sindaco di Ventasso e assessore al turismo dell’Unione montana dell’Appennino, Enrico Ferretti –. Nei Comuni dell’Appennino, in merito alla Destinazione Turistica Emilia (Piacenza, Parma e Reggio Emilia) si registra +5,9% di presenza turistica. In dettaglio i Comuni Appennino reggiano, nel totale degli esercizi vocati all’ospitalità, registrano una percentuale del +24,5% di presenza turistica e +10,8% di pernottamenti rispetto all’anno 2023".

"Siamo felici per questi dati – prosegue Ferretti – che ci pongono finalmente tra le località di maggiore richiamo della Regione restituendo finalmente un quadro realistico, frutto del lavoro fatto dalla Destinazione Turistica e dalla stessa Regione Emilia-Romagna, insieme agli operatori con l’obiettivo di sensibilizzarli e affiancarli nel dichiarare presenze reali".

Secondo Ferretti i ‘numeri bassi’ degli anni passati sono dovuti a mancate segnalazioni: "La mancata comunicazione agli Enti del turismo di buona parte dei dati degli anni passati ha determinato rivelazioni statistiche non conformi alla realtà delle presenze turistiche del nostro territorio, risultato poco attrattivo. Dati che non corrispondevano alla realtà, come sa bene chi vive nei nostri paesi".

Sono esempi eclatanti i tre Comuni dell’Appennino reggiano protagonisti di incrementi decisamente elevati nel 2024 rispetto al 2019 (anno del Covid): Ventasso +14,3%, Castelnovo Monti +6,5% e Carpineti +50,5%: "Dati che devono essere d’incoraggiamento al territorio ed agli operatori, ma anche al tessuto sociale, nel credere sempre di più al valore del nostro Appennino come meta turistica, nel renderlo sempre più accogliente".

