Turismo cresciuto del 60%. "Grazie al piano strategico"

Un turismo in calo del 19% rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-Covid, ma in netto rialzo rispetto al 2021 (+59%). E più in generale, la consapevolezza di avere un piano strategico ben preciso su cui puntare. È quanto ha ribadito l’assessore Annalisa Rabitti, nel rispondere a Coalizione Civica e ai cittadini che avevano presentato una mozione popolare con 10 proposte per la città. "Nel 2021 siamo stati quelli che, con coraggio e nonostante gli anni del Covid anti-turistici per antonomasia, hanno fatto ‘saltare’ il tabù del turismo a Reggio. Ecco perché il nostro posizionamento, ciò che ci distingue, è certamente più legato alla contemporaneità, nella cultura, nelle arti, negli eventi". Rabitti (nella foto) ha ribadito come quello reggiano sia un turismo ‘business’, che inevitabilmente ha risentito della riduzione di meeting e riunioni post pandemia.

"Questi dati difficilmente torneranno ai livelli pre-Covid – prosegue l’assessore – Dobbiamo cambiare paradigma. Infatti già nel 2022 il turismo ‘leisure’, fatto di viaggiatori, giovani e famiglie, collegato di solito ad eventi, ha sostenuto la ‘bilancia’". Tra le più recenti azioni messe in campo dall’amministrazione, Rabitti ricorda la creazione del ‘city brand’ e l’introduzione della tassa di soggiorno, mentre "sarà installata prossimamente una segnaletica turistica dedicata in città". A livello di servizi, lo Iat-Ufficio informazioni turistiche ha ampliato la propria disponibilità temporale e da fine aprile è aperto tutti i pomeriggi e il weekend. Inoltre le strutture ricettive sono state ricomprese nelle nuove mappe che evidenziano i percorsi di interesse turistico e culturale, suddivisi per arte classica, contemporanea, luoghi per famiglie e bambini e percorsi nella natura e cicloturistici. L’esponente della Giunta mette poi in risalto i grandi eventi cittadini, a cominciare dai concerti alla Rcf Arena, venendo anche all’inevitabile aumento di prezzi registrato nelle ultime settimane per Harry Styles.

"Il Comune non può fare ciò che spetta all’imprenditoria privata, così come non può calmierare o abbassare i prezzi delle stanze quando ci sono eventi internazionali". Insomma, conclude Rabitti, "un po’ di autostima in più e qualche negatività in meno possono farci raggiungere risultati ulteriori e positivi, che anche i turisti sapranno apprezzare".

ste. c.