"Turismo da record in Appennino: sempre più reggiani a Ventasso"

Fine dell’estate, è tempo di bilanci degli operatori turistici dell’Appennino reggiano che, in generale, si ritengono soddisfatti per una stagione considerata positiva sotto ogni aspetto: alberghi e campeggi pieni, riaperte seconde case con i turisti di ritorno. La stazione turistica pluri-stagionale di Cerreto Laghi, punto di incontro di tre regioni (Liguria, Toscana ed Emilia Romagna), dai primi di luglio alla fine di settembre ha registrato il pieno. Per tutta l’estate ha funzionato la seggiovia triposto che porta al rifugio La Piella ed è stato un continuo andare e venire di turisti amanti delle escursioni in alta quota.

Marco Giannarelli, responsabile di Turismo Appennino che conduce la gestione del Park Hotel e degli impianti di risalita della stazione turistica, esprime soddisfazione per una stagione che che si chiude in questi giorni con un record di presenza turistica. "Tutto il Cerreto ha lavorato: bar, alberghi, ristoranti, negozi – afferma – tutte le attività hanno funzionato, dal lago Pranda alla vetta de La Nuda offrendo il meglio dell’Appennino. La novità di questa estate si è rivelata attraverso una maggiore presenza di turisti reggiani che, dal periodo della pandemia in poi, hanno riscoperto la loro montagna. Si è verificato un massiccio cambio generazionale con la presenza di intere famiglie che hanno apprezzato il bello del nostro territorio, la nostra cucina e, con il favore della bella stagione, hanno sempre partecipato alle iniziative di intrattenimento diurne e serali. Abbiamo avuto tanta gente nuova, persone e famiglie fuggite dal caldo alla ricerca di un luogo tranquillo e sereno. Luglio e agosto sono stati due mesi pieni e settembre affollatissimo nei weekend con l’aggiunta dei fungaioli".

Mentre proseguono belle giornate con temperatura quasi estiva, la montagna verde attrae ancora molti turisti, soprattutto nei fine settimana con le strade invase da macchine e moto: tutti alla ricerca di un ambiente sereno, ma anche di funghi. Infatti per Cerreto Laghi la chiusura della ‘stagione’ è fissata a domenica 8 ottobre con lo straordinario evento del "Campionato mondiale del fungo" con l’arrivo di cercatori di funghi da ogni paese d’Europa.

Settimo Baisi