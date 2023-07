Turismo d’Appennino "Aumentano gli arrivi legati ai ritiri delle squadre sportive"

di Settimo

Sul nostro Appennino i periodi di alte temperature delle settimane scorse hanno spinto molta gente verso la montagna, alla ricerca di un po’ di refrigerio. Un fenomeno che si è verificato soprattutto nei weekend, quando ci sono state vere e proprie invasioni dei centri turistici più noti dell’arco appenninico. Una forte affluenza registrata da Febbio a Civago, a Monteorsaro, Ligonchio, Cerreto Laghi, Ventasso e Succiso.

In questo inizio di stagione si è verificato un fortissimo flusso turistico che, se da un lato è stato gradito agli operatori degli alberghi e della ristorazione, dall’altro ha creato talvolta intasamenti e blocchi alla circolazione stradale, soprattutto a Cerreto Laghi, scatenando anche alcune polemiche.

Per avere un quadro completo sulla domanda e l’offerta turistica in Appennino abbiamo rivolto alcune domande a Rachele Grassi, responsabile dell’Iat (Informazioni ed accoglienza turistica) Appennino Reggiano con sede a Castelnovo Monti nella centrale via Roma, presso il Teatro Bismantova.

Dottoressa Grassi, sta per iniziare agosto, dopo un luglio che ha registrato in alcuni periodi temperature molto elevate. Che percezione ha, dal suo osservatorio, del movimento turistico locale?

"Ascoltando i racconti di amministratori e operatori, la percezione è positiva. I nostri dati sulle presenze registrate qui allo Iat sono pari allo scorso anno. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di turisti italiani provenienti dalla nostra regione o da quelle limitrofe. Gli stranieri sono una percentuale ancora bassa, difficile comunque da valutare anche perché si muovono in autonomia e raramente si rivolgono a noi".

Il caldo record di questa estate, pur alternato da grandi piogge e maltempo, ha dato una mano agli operatori turistici della montagna?

"Nei primi mesi della bella stagione, maggio e giugno, ha inciso negativamente la pioggia costante, causando una diminuzione delle presenze turistiche, mentre il caldo, da metà giugno in poi, ha fatto aumentare il flusso turistico, soprattutto nei fine settimana. Sono aumentate anche le richieste di alloggi estivi per sfuggire alla calura".

L’orientamento dei turisti punta più sulla media montagna o sull’alto Appennino?

"Sono scelte diverse, entrambe trovano risposte adeguate sul territorio. Abbiamo località molto frequentate come Cerreto Laghi, la Pietra di Bismantova, il lago Calamone e Civago e altre che sono ancora meno conosciute , ma ugualmente interessanti per chi desidera fare una vacanza nel verde".

Si sta affermando anche il turismo sportivo: quali indicazioni arrivasno al suo osservatorrio?

"Il turismo sportivo è un fenomeno positivo, incrementa la presenza turistica in località come Castelnovo Monti, Carpineti e Toano, un dato favorito dalla presenza di squadre sportive in ritiro e dai molti eventi proposti. Un risultato che si può ottenere anche grazie alla disponibilità di adeguate attrezzature sportive, rese disponibili da alcuni enti locali".

La carenza di alberghi e strutture di accoglienza rende difficile la collocazione dei turisti?

"E’ un problema che esiste da sempre anche a Castelnovo Monti, dove la presenza di molti servizi è apprezzata da chi vuole fare un soggiorno al fresco in Appennino, ma allo stesso tempo vivere in un centro con ogni comodità. Questo vale soprattutto per le persone anziane. I giovani invece scelgono le località di crinale per stare a contatto con la natura e staccare la spina dalla vita cittadina e dalla routine del lavoro".

Cosa chiedono i giovani che arrivano dalle città?

"Vogliono divertirsi, avere delle proposte per sapere come passare il loro tempo, però prestano attenzione anche alla spesa. Abbiamo turisti molto avventurosi e abituati a un turismo all’aria aperta che vogliono indicazioni su camminate, escursioni e attività sportive, ma in Appennino arriva anche chi desidera un soggiorno di relax in un centro con servizi di tutti i generi, magari solo le indicazioni degli eventi e dove poter fare acquisti di prodotti tipici locali".

Quali riscontri avete su alberghi, appartamenti e rifugi del crinale dell’Appennino?

"I nostri Rifugi sono famosi, in particolare per la ristorazione. Alcuni non fanno pernottamento però hanno un’ottima reputazione tanto che, soprattutto nel fine settimana, è bene prenotare per essere sicuri di trovare posto. Per gli appartamenti a uso turistico la domanda inizia già in primavera, sono affittati per tutta la stagione ed è difficile trovare un alloggio, non solo nelle zone di crinale. Abbiamo ottimi riscontri anche da bed and breakfast e alberghi di diverse zone, non solo in crinale".

Cosa caratterizza le richieste per vacanze lunghe, brevi o solo pernottamenti?

"Chi ha la possibilità di fare lunghi soggiorni si focalizza soprattutto negli appartamenti o case in affitto stagionale. Di solito si tratta di famiglie con figli minorenni che approfittano delle vacanze scolastiche. C’è anche un buon numero di amanti della montagna e del fresco che viene sull’Appennino per periodi di una o due settimane alloggiando in albergo, magari anche spezzando il soggiorno su più mesi. I visitatori che arrivano per una sola giornata sono migliaia, come sappiamo, soprattutto nei weekend per la gita domenicale alla fresca ombra di un faggio secolare o in riva al lago Calamone di Ventasso, unendo passeggiate ed escursioni a un buon pasto tradizionale nei ristoranti e rifugi del territorio del nostro Appennino".