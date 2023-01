Turismo e Appennino "Non ha senso investire su cannoni sparaneve"

Il gruppo Europa Verde Emilia-Romagna ha incontrato la delegazione del comitato cittadino "Un altro Appennino è possibile", nato nel 2020 e impegnato nel contrastare la realizzazione del nuovo impianto di risalita sul Corno alle Scale (la seggiovia Polla-Scaffaiolo). E’ stata l’occasione per un confronto sul turismo in Appennino. La capogruppo di ‘Europa Verde’ e vicepresidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, Silvia Zamboni, ha detto che "in questi giorni si è aperto un ampio dibattito sul turismo in Appennino a seguito della mancanza di neve. Si è avviato un proficuo e reciproco scambio di idee non solo sul turismo, ma su come rendere attrattiva e più vivibile la montagna. Con i rappresentanti del Comitato abbiamo convenuto di diversificare e destagionalizzare il turismo in Appennino con investimenti e programmi mirati, poiché non è pensabile affrontare il cambiamento climatico e la conseguente crisi del settore sciistico, investendo risorse pubbliche in cannoni spara neve high-tech energivori e idro-esigenti. Nei giorni scorsi abbiamo presentato un’interrogazione per sollecitare la Giunta regionale a valorizzare e salvaguardare il patrimonio escursionistico della Regione".