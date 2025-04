Turismo e gastronomia. La nuova sfida di Pagliani

Nasce la nuova società scandianese ‘Italia Meravigliosa’ che ha come obiettivo principale la promozione delle bellezze artistiche, culturali ed enogastronomiche locali, regionali ed italiane attraverso visite guidate ed esperienze immersive. I soci saranno Alessandro Mattioli che ricopre ruolo di amministratore e rappresentante legale e Giuseppe Pagliani, avvocato che da sempre si occupa di promozione del territorio.

"Dopo anni di attività in forma individuale, questa realtà si struttura ora come Srl, pronta ad affrontare nuove sfide e ad accogliere l’ondata crescente di turisti italiani e internazionali", spiegano Pagliani e Mattioli. La missione è quella di valorizzare "non solo le mete – sottolineano Pagliani e Mattioli – già celebri in tutto il mondo, ma anche i piccoli borghi, i luoghi meno noti, i monumenti nascosti, i paesaggi autentici che compongono il vero cuore dell’Italia. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’Emilia-Romagna e, in particolare, alle province di Reggio e Modena con percorsi pensati per riscoprire l’identità profonda di questi territori".

Italia Meravigliosa vuole dunque essere uno strumento di conoscenza non solo per i turisti stranieri, ma anche per "gli stessi italiani, spesso poco consapevoli della ricchezza storica, artistica e gastronomica del proprio territorio – evidenziano i due soci –. Attraverso itinerari tematici, esperienze guidate e circuiti personalizzati, la società si propone di rendere visibili e accessibili anche quei luoghi che oggi appaiono come ‘mete secondarie’, ma che rappresentano un patrimonio culturale unico e irripetibile. L’Italia è una nazione straordinaria, fatta non solo di grandi capitali dell’arte ma anche di storie locali, tradizioni artigianali, eccellenze enologiche e sapori autentici. Italia Meravigliosa nasce per raccontare tutto questo. E lo fa da Scandiano, portando l’Emilia-Romagna al centro di un progetto di valorizzazione che guarda lontano, ma parte dal cuore della provincia". Saranno pure promossi i prodotti reggiani. La società si occupa di organizzare visite guidate ed ambientali con guide turistiche professionali dal nord al sud Italia.

"Esiste già – osserva Pagliani – come impresa individuale che noi abbiamo trasformato in società. Inoltre ha una piattaforma di successo di vendita di prodotti enogastronomici". Le visite guidate sono in programma "in tutta Italia – annuncia Mattioli – con visite a monumenti, città, curiosità, i misteri, i luoghi da scoprire. E’ un turismo locale per le famiglie, i giovani, gli anziani, le coppie. Tutte le prenotazioni sono online. Lavoriamo anche nella provincia di Reggio".

Matteo Barca