Turismo, effetto boom. Pernottamenti al +16%: "La città ora si adegui per la giusta accoglienza"

"Il turismo a Reggio è in forte crescita". L’assessora di competenza Annalisa Rabitti esulta e traccia un bilancio degli ultimi anni di mandato tra pernottamenti, partecipazione a eventi, visite a mostre e musei. "In questi anni – continua l’assessora– abbiamo lavorato moltissimo per far diventare, sempre di più la città una destinazione turistica. È un cambio di mentalità da costruire assieme, con tempo e pazienza. Serve proseguire, con determinazione. I nuovi turisti non ricercano soluzioni standardizzate, ma luoghi emozionali, ed è anche per questo motivo che le strutture ricettive e di ristorazione devono evolversi per sapere accogliere famiglie con bambini, persone che partecipano ai nostri festival, mostre, eventi. Insomma serve accogliere in modo diverso, più moderno, con pacchetti turistici, aperture domenicali e idee nuove, per rispondere in maniera adeguata alle nuove tendenze degli ospiti leisure". Per l’assessore però, "tutta la città deve reinventarsi e diventare attrattiva per una nuova clientela e mi auguro che i reggiani sappiano essere creativi e imprenditivi, come hanno sempre saputo fare".

Rabitti cita il percorso con "Destinazione Turistica Emilia, col tavolo tecnico composto da associazioni di categoria e sindacati", il "brand Reggio Emilia Welcome e "gli investimenti grazie alle risorse dell’imposta di soggiorno introdotta tre anni fa, i cui frutti vengono reinvestiti in attività e servizi a beneficio anche del turismo con cinque nuove mappe tematiche per i viaggiatori, gadget, cartoline e materiale promozionale". Senza dimenticare "la segnaletica turistica davanti ai principali monumenti e stiamo ultimando le indicazioni per orientarsi a piedi nelle vie del nostro centro storico".

Così come "la recente l’introduzione della nuova linea M del Minibù che porta in formula ‘espresso’ dalla Mediopadana al centro storico in 15 minuti".

NUMERI E PRESENZE

Secondo i dati forniti dal Comune, Fotografia Europea ha portato nell’ultima edizione 73.000 presenze, con un aumento del 20% e un pubblico sempre più extralocale. I nuovi Festival come Emergency (15.000 presenze) e Internazionale Kids (9.000 presenze) e diversi altri eventi, insieme ai grandi concerti alla Rcf Arena (col sold out per Harry Styles e I Pinguini Tattici Nucleari) hanno trainato anche il Museo del Tricolore. Lo stesso scorso anno, in occasione dei tre giorni del festival di Emergency, da venerdì primo settembre a domenica 3 settembre, i Musei hanno fatto registrare la presenza-record di 5.056 visitatori e la Biblioteca Panizzi 2.547 entrate. Infine la mostra ’Felicitazioni! dei Cccp ai Chiostri hanno portato 45mila visitatori, di cui l’80% da fuori provincia.

PERNOTTAMENTI

Tra alberghi e B&B si è registrato un più 16% dei pernottamenti nel 2023 rispetto il 2022 passando da 305.888 a 354.683 (50.000 pernottamenti in più). Infatti, una recente indagine commissionata dal Comune sulle strutture meno tradizionali, i cosiddetti AirB&B, segnala che i pernottamenti in queste strutture nel 2023 sono stati 32.213. Ciò significa che – stimando il numero di persone che mediamente pernottano – i pernottamenti effettivi potrebbero essere ragionevolmente attorno a 45.000 in più, in strutture che non pagano la tassa di soggiorno e porterebbero l’incremento complessivo stimabile oltre il 25% rispetto all’anno precedentemente.