"Turismo, le azioni non mancano ma l’ambiente è da rispettare"

Dopo la bocciatura in consiglio comunale dell’interpellanza del gruppo Castelnovo al Centro che proponeva di illuminare ricorrentemente la Pietra di Bismantova nei mesi estivi, interviene il sindaco e assessore al turismo Emanuele Ferrari: "Leggo alcune note critiche sul turismo e sulle capacità del Comune di costruire proposte e progetti convincenti. Mi sembra che sia esattamente il contrario" afferma Ferrari, rivendicando l’arrivo del Giro d’Italia come evento "che ha coinvolto tutti" e che sta generando "ricadute pressoché quotidiane".

Sulla proposta di illuminare la Pietra, il sindaco è netto: "Il turismo non si può fare semplicemente illuminando la Pietra di Bismantova 10 volte all’anno". Due illuminazioni straordinarie sono già avvenute, ma "abbiamo comunque ricevuto delle critiche da parte delle associazioni ambientaliste, che ovviamente abbiamo accettato di buon grado". Ferrari sottolinea anche i costi elevati e l’impatto ambientale, ribadendo che Castelnovo deve puntare su un’offerta più ampia, centrata sul turismo sportivo e sulla qualità dell’esperienza. "Vogliamo mantenere un livello alto del turismo in termini di qualità, non solo di quantità – conclude – La Pietra resta comunque la Pietra ed esercita il suo fortissimo richiamo costantemente anche rispettandone la naturalità quotidiana".

s.b.