"Turismo? Occasione mancata. Il patrimonio non è valorizzato"

"Scandiano e il turismo mancato: una città dal grande potenziale, ma senza una strategia adeguata". A sostenerlo è il capogruppo della minoranza scandianese Giuseppe Pagliani intervenendo sul tema del turismo. Per l’esponente di Forza Italia Scandiano è una città che potrebbe "avere un ruolo centrale nel turismo culturale dell’Emilia-Romagna. Il suo patrimonio storico, le sue tradizioni e i luoghi simbolo ne fanno una destinazione con tutte le carte in regola per attrarre visitatori: eppure ad oggi sembra non riuscire a emergere come meta di rilievo. Questo non dipende dalla mancanza di attrattive, ma da una gestione poco strutturata e da carenze evidenti nell’accoglienza turistica".

Pagliani rimarca che uno dei problemi principali riguarda la "gestione dell’ufficio turistico, attualmente aperto solo su appuntamento, tranne il lunedì mattina". Per Pagliani "Scandiano sembra anche trascurare alcuni dei suoi beni più preziosi. Il castello di Arceto (foto) non riceve l’attenzione che meriterebbe pur avendo un grande potenziale per attrarre turisti e appassionati di storia. Lo stesso vale per la casa museo di Lazzaro Spallanzani che potrebbe diventare un centro culturale. Un altro nodo irrisolto riguarda la Rocca dei Boiardo. Qual è lo stato di avanzamento dei lavori?".

m. b.