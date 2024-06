"Turismo sportivo, servono più posti letto"

Emanuele Ferrari, con il 57,2% lei riceve il testimone di Enrico Bini alla guida di Castelnovo Monti. Il suo predecessore ha sempre precisato l’assenza di un legame col Pd. Lei?

"La nostra è una lista civica, ma io sono iscritto al Pd dal 2019 e faccio parte della direzione provinciale. Faremo nostre le battaglie del centrosinistra, detto questo il bilanciamento con la realtà civica è essenziale, perciò ho voluto che metà dei candidati nella mia lista non avesse un’appartenenza politica".

Uno dei punti da cui partire?

"Ribadire la centralità dell’Unione come istituzione di secondo livello e riprendere le dinamiche di relazione tra territori con i nuovi sindaci, uscendo da logiche di confini comunali".

Riguardo lo spopolamento della montagna?

"Interessa soprattutto il crinale, ma di questo passo si rischia una congestione in città e una montagna deserta".

Turismo: grande slancio anche grazie allo sport, ma su cosa si può lavorare?

"Soprattutto con la Federazione Sport Sordi abbiamo avuto un’accelerazione importante e riceviamo in generale moltissime richieste, che spesso non riusciamo a confermare non per mancanza di strutture sportive ma ricettive. Entro il 2026 inaugureremo qui un nuovo palazzetto da 1.200 posti, adatto tra l’altro anche alla serie A1 di volley, ma senza un adeguato numero di posti letto rischiamo di regredire, ne servirebbero almeno altri 200. Anche qui serve allargare il campo all’Unione e pensare al turismo sportivo in chiave appenninica".

L’accoglienza non può prescindere dalla viabilità.

"Senza dubbio va riaperto un ragionamento con Anas e col governo centrale perché la manutenzione della Statale 63 sia strategica e programmata; la regola di oggi invece è intervenire solo in casi di emergenza, e a volte nemmeno quello. Con la Provincia c’è sempre stato un buon dialogo ed effettivamente è un ente che ha certe competenze, ma non tutte, e comunque i suoi fondi sono limitati. Stesso discorso per la sanità".

Ci spieghi.

"Posto che aspettiamo sempre la riapertura del punto nascite, se tra due anni ci ritroviamo senza oss e senza infermieri qualcuno dovrà dare delle giustificazioni. Siamo in ottimi rapporti con Provincia e Regione, è salendo ai piani più alti che si fa fatica, ma la politica è fatta anche di queste divergenze e non abbiamo intenzione di arrenderci".

Giulia Beneventi