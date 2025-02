Turismo, summit all’Unione: "Il vero traino è lo sport"

I sindaci della montagna riuniti alla sede dell’Unione per un incontro con i vertici di Destinazione Turistica Emilia (Dte), ente pubblico istituito dalla Regione. Presenti il Presidente di Dte Simone Fornasari e il Direttore Pierangelo Romersi, accolti dal Presidente dell’Unione e sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari, l’assessore al turismo e sindaco di Ventasso Enrico Ferretti, che è anche consigliere di Destinazione Turistica Emilia, il sindaco di Carpineti Giuseppe Ruggi e dal vicesindaco di Toano Roberto Zanini. Obiettivo: fare il punto sulle progettualità comuni e sul coordinamento della promozione turistica.

"Il focus si è incentrato sul turismo sportivo, che nella nostra area ha una grandissima valenza – ha spiegato Ferretti –. Proprio quest’anno vedrà la realizzazione di eventi importantissimi come l’arrivo a Castelnovo Monti del Giro d’Italia. Abbiamo anche visitato l’ufficio Informazioni e accoglienza turistica dell’Appennino reggiano nel centro di Castelnovo Monti, che lavora in coordinamento sui 10 Comuni dell’area appenninica e si configura come un modello essendo l’unico Iat digitale della Destinazione turistica".

L’incontro ha avuto una valenza tecnica per rafforzare ancora di più il coordinamento tra gli Enti del Turismo, soprattutto nella promozione degli eventi di grande portata. "Abbiamo analizzato le azioni per la promo-commercializzazione dell’Appennino con uno sguardo ampio e trasversale, basato su una visione comune che collega il turismo alle eccellenze del territorio – ha aggiunto Ferrari – Pensiamo ad esempio alle azioni condotte sullo sport, ma anche a tutto ciò che ha a che fare con l’ambiente, la sostenibilità, la promozione degli stili di vita salutari. In questo senso possiamo contare su un elemento trascinante costituito del volontariato sociale, associazionismo sportivo e culturale, fino ai singoli cittadini, testimoni di una scelta di vita in Appennino".

Settimo Baisi