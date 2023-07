Turismo, volano scintille a Ventasso tra Giannarelli e Ferretti: il caos dei week-end

La replica del sindaco del Comune di Ventasso, Enrico Ferretti, non è piaciuta al direttore di Turismo Appennino di Cerreto Laghi, Marco Giannarelli: "Mi sono limitato a postare su Facebook, dove ho 10.000 contatti, il mio programma e le domande che i turisti pongono continuamente a me, ma io non sono l’ufficio informazione, posso solo dire quello che intendiamo fare come Turismo Appennino, per il resto nebbia. Qui non esiste un ufficio turistico, non c’è un programma della manifestazioni estive e al sabato e alla domenica, con 8.000 presenze, a Cerreto Laghi è il caos, non si circola. Siamo a fine luglio e non si è visto un vigile a dirigere il traffico". Giannarelli ha annunciato sul suo sito la realizzazione di importanti progetti tra cui la revisione della seggiovia tre posti che dal rifugio La Piella porta a La Nuda per un investimento di 300.000 euro; manutenzione della quadriposto (40mila); progetto innevamento piste, 1.800.000 euro. "Iniziative finalizzate a migliorare la nostra offerta – aggiunge Gannarelli – ma la nostra è un’impresa privata disposta a collaborare con enti pubblici, il Comune dov’è? Qui non si vede nessuno". Tra la richieste per l’Amministrazione, la seggiovia Vallefonda, l’apertura del Palaghiaccio e dell’Ufficio turismo, l’elenco delle manifestazioni estive per promuoverle sui social. La risposta dell’Amministrazione non si è fatta attendere. "In merito all’ufficio informazioni turistiche – afferma il sindaco Ferretti - la vicenda va affrontata a livello di Unione dei Comuni; in merito al Palazzo del ghiaccio, i soldi recepiti dalla precedente amministrazione sono stati spesi e ci troviamo di fronte ad un esorbitante aumento dei prezzi dei materiali. In merito alla presenza della Polizia locale ricordiamo che le domeniche invernali è stata presente, la disponibilità è in relazione alle necessità dell’Unione. Purtroppo non ci sono soltanto le stazioni di Cerreto e Ventasso da presidiare, ma anche altri grandi movimenti di persone sul territorio che è particolarmente vasto con tanti paesi". Per nulla soddisfatto, Giannarelli, conclude: "Per questa Amministrazione la colpa è sempre degli altri, non è cambiato nulla rispetto a prima, anzi".

Settimo Baisi