Turno avaro di punti per le squadre reggiane . In Serie B2 vincono la Fos CVR e l’Arbor

Il turno di pallavolo di Serie B regala alle squadre reggiane solo 8 punti su 21 e tutti nei campionati femminili.

SERIE B. Niente da fare per l’Ama San Martino che perde in casa 1 a 3 (20-25 25-17 25-21 25-22) dalla quotata Camaiore e scivola in settima posizione. Per l’Ama la soddisfazione di aver strappato un set alla capolista, con 19 punti di Guelfi e 15 di Cordani. Troppo forte l’Invicta Grosseto che supera i Vigili del Fuoco Marconi 3 a 0 (15, 25, 12).

SERIE B1. Bene la Tirabassi & Vezzali che ha ritrovato un bel passo: Canniccia-Tirabassi 2-3 (26-28 20-25 25-21 25-23 9-15) e sesto posto. Non bene la Giusto Spirito Rubierese che perde invece 3 a 0 a Valdarno con set modesti a 11, 23 e 16.

SERIE B2. Non poteva… non vincere la Fos CVR che s’impone 3 a 0 in casa della Vallefoglia, mandando a punti ben nove atlete, pur con set combattuti a 23, 21 e 22: ora è seconda da sola e punta ai play-off, non lontani anche per un’eccellente Arbor Interclays che vince a Pesaro contro il Bluvolley per 3 a 1 (22-25 25-7 17-25 15-25). Nel tabellino, 18 punti di Fava, 17 per Anna Saccani, 16 Macchetta, 10 Reverberi e Bigi. L’Ama San Martino cede in casa 0-3 dal Cervia, con set poco combattuti a 18, 9 e 16 e la classifica piange.

SERIE C. Tra i maschi, il derby è di San Martino in Pallavolo Fabbrico-Ama 1-3 (21-25 25-20 17-25 23-25); Modena Volley-Mo.Re Volley 1-3 (25-23 15-25 22-25 25-27); l’Ama è terza sul Mo.Re Volley. Tra le ragazze, Rivergaro-Saturno Guastalla 0-3 (17, 10, 12), Noceto-Rubierese 1-3 (24-26 25-18 12-25 15-25), Everton-Bft Burzoni 2-3 (20-25 25-22 25-19 20-25 12-15), San Polo Torrile-Poliespanse-Nutristar Correggio 0-3 (23-25, 16-25, 23-25). Guastalla è quarta proprio davanti a Correggio.

SERIE D. Tra i maschi, girone A, Naytes Vaneton Interclays-San Nicolò 0-3 (19-25 24-26 21-25), Audax Parma –Scandiano 0-3 (23-25 11-25 26-28), Everton-Collecchio 3-0 (25-20 25-19 25-16). Scandiano secondo al pari dell’Everton, a tre punti dal vertice. Nel girone B, Bassa Reggiana Volley-Libertas Fiorano 1-3 (21-25 18-25 25-16 22-25) con i reggiani quinti. Rinviata al 18 marzo Quistello-San Marco Matrix. Nel girone C, Mo.Re Volley-Modena Est 1-3 (22-25 25-18 25-27 26-28), reggiani quartultimi. Tra le ragazze, nel girone A, Pol. Coop Parma-Vaneton Limpia Mentani 3-0 (25-20 25-19 25-17), Jovi-Sport Club Parma 3-0 (25-21 27-25 30-28); Borgovolley-L’Arena 0-3 (17-25 21-25 24-26). L’Arena è seconda a quattro punti dalla vetta. Nel girone B, Marano-Everton 3-0 (25-9 27-25 25-17), Virtus Casalgrande-Renusi Moglia Campagnola 0-3 (19-25 15-25 17-25), Fortlan Dibi Mentani-Frignano 3-2 (25-17 19-25 21-25 25-16 15-6), Libertas Fiorano-Ama San Martino 0-3 (26-28 16-25 21-25). La Renusi è prima in classifica pari a Marano, ma con una gara in più.

Claudio Lavaggi