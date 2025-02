Turno trionfale per i biancorossi. L’Under 13 dà un centello al Carpi

Turno trionfale per la cantera biancorossa.

L’Under 15 vince il derby reggiano contro il Basket Jolly per 63-112, prendendo gradualmente il largo (14-21, 28-53, 43-78 i parziali).

Basket Jolly: Sani 4, Bendinelli 13, Terrero 8, Torre 8, Vittici, Signorelli, Miozzo 12, Di biase, Semioli 3, Maranelli 9, Biolchini 4, Cavandoli 2. All: Stachezzini.

Unahotels: Kotlar n.e., Casolari 14, Nanni 5, San Pietro 9, Zucchetti 16, Maestri 4, Baccosi 23, Ghizzi n.e., Montorsi 10, Filini 3, Mambriani 19, Mancinelli 9. All: Menozzi.

L’Under 14 espugna Cento per 54-65 grazie al break di 8-19 formato nel secondo periodo.

Unahotels: Ghizzoni 3, Beltrami 5, Verona 5, Chorgogliani, Fornaciari 3, Morini 4, Benevelli 6, Ferri 9, Manzini 2, Bizzarri 6, Mambriani 20, Ghetivu 2. All. Iemmi.

Doppietta per l’Under 13 del coach Federico Bertolini (foto) che asfalta Carpi per 137-38 grazie a Pastori (24), Rota (21) e Giroldini (20). Poi espugna Piacenza 59-84 nel recupero e chiude in vetta imbattuta la regular-season.

Cesare Corbelli