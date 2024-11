Tute blu, sciopero in massa. In agitazione 30mila addetti

di Stella Bonfrisco

"Il sindacato e i lavoratori sono per il contratto, ma gli industriali reggiani cosa pensano? Vogliono essere parte del problema o della soluzione?": si sono chieste le sigle Fim Fiom Uilm, ieri mattina al centro sociale Pigal, durante l’assemblea provinciale dei delegati delle industrie di Reggio Emilia. Oltre 350 i delegati sindacali metalmeccanici presenti, per discutere del rinnovo del contratto nazionale – con un aumento salariale almeno del 14 per cento, riduzione di orario, previsione di smart working e formazione – e di come organizzare gli scioperi che nelle prossime settimane colpiranno anche le imprese metalmeccaniche reggiane, come in tutta Italia. Agli industriali metalmeccanici reggiani - che oggi si sono riuniti per discutere del contratto nazionale e dei giovani - i segretari territoriali di Fim Fiom Uilm, Alessandro Bonfatti, Simone Vecchi e Jacopo Scialla hanno chiesto perché non si trovano giovani da assumere, perché i giovani vanno a lavorare in Germania mentre non ci sono giovani tedeschi che vengono a lavorare nel nostro paese.

"C’è un problema di salari e precarietà che va affrontato. Le nostre richieste sono fondamentali per rendere più attrattivo il nostro lavoro rispetto ai giovani": hanno detto con forza. All’assemblea provinciale ha partecipato anche il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, che nelle conclusioni ha dichiarato: "Per ridare centralità al lavoro e all’industria metalmeccanica occorre rinnovare il contratto nazionale. Le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici sono la spina dorsale dell’industria italiana e va loro riconosciuta dignità, dando risposte alla piattaforma che hanno votato". Le delegate e i delegati sindacali che hanno partecipato l’assemblea di Fim Fiom Uilm nelle prossime settimane organizzeranno gli scioperi in oltre 100 aziende aderenti alla Unindustria-Federmeccanica di Reggio Emilia che applicano il Contratto nazionale dell’industria, chiedendo a oltre 30 mila colleghi di aderire a scioperi che si articoleranno in tutte le aziende, con fermate a sorpresa, a singhiozzo, a scacchiera, per provare a convincere le proprie controparti a riconoscere aumenti superiori all’inflazione".

Luca Colonna della Uilm Nazionale, nella relazione introduttiva, ha descritto le ragioni della rottura della trattativa e ha chiesto ai delegati di prepararsi a una lotta lunga. Roberta Castronuovo, segretaria generale della Fim Cisl Emilia Romagna ha richiamato Federmeccanica alle proprie responsabilità, a trattare sulla piattaforma votata dai lavoratori cercando di dare risposte su tutti i temi, pur ribadendo che Cisl non aderirà allo sciopero del 29 novembre.