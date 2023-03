Tutela del verde, presentazione del regolamento

Approvato dal consiglio comunale il nuovo Regolamento comunale per la tutela del verde pubblico e privato. La progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti gli interventi che incidono su aree verdi o alberate devono rispettare il patrimonio naturale esistente e in conformità alle condizioni ambientali. Questo significa stabilire anche corrette modalità di potatura al fine di impedire danni irreversibili.

Le potature straordinarie – risanamento o riduzione consistente delle chiome o in periodi al di fuori dei tempi consentiti nel regolamento –, dovranno essere autorizzate dal Comune (ufficio ambiente). Occorrerà compilare e presentare il modulo scaricabile dal sito comunale. Anche in caso di necessità di abbattimento di specie arboree dovrà essere richiesta l’autorizzazione per giusta causa al Comune: ogni pianta abbattuta dovrà essere sostituita con una giovane.

Domani alle 20,45, al Centro di informazione ed educazione ambientale di via Franchetti 39, sarà presentato il Regolamento e distribuite piccole guide illustrate. "In tempi brevi - dice Loretta Bellelli. assessore all’ambiente - il Regolamento sarà disponibile sul sito del comune, completo delle sanzioni previste in caso di inottemperanza".