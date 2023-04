"Tutelate le società sportive"

Affollato incontro l’altra sera, al centro Biagini a Rio Saliceto, per parlare della "riforma dello sport", con la partecipazione di Simone Alberici (presidente Lega nazionale dilettanti Emilia-Romagna), Michele Marcheggi (Csi), Nicola Cesari (sindaco di Sorbolo-Mezzani). "Le società sportive vanno tutelate perché, soprattutto per i giovani, é la "medicina" migliore contro i comportamenti a rischio. Esse – dice il sindaco riese Lucio Malavasi – gestiscono pure gli impianti di proprietà pubblica. Senza di loro significherebbe per i Comuni non solo una perdita sociale ma anche degrado e abbandono degli impianti, senza avere delle soluzioni alternative".