Tutor con esperienza sui progetti pubblici

Sede operativa di Bibbiano cerca un tutor con minino 3 anni di esperienza nell’ambito della gestione di progetti a finanziamento pubblico che si occupi di: organizzare, gestire, programmare e monitorare le attività presenti nelle operazioni finanziate dalla Regione E.R., in particolare le misure formative e per il lavoro riguardanti i partecipanti al programma Gol (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) e al Fondo Regionale Disabili. Il candidato dovrà sostenere l’utente nella realizzazione delle azioni previste dal Patto di Servizio, condurre un colloquio orientativo, promuovere tirocini formativi attraverso il portale Lavoro per Te, organizzare, coordinare, seguire percorsi di aggiornamento, conoscere la principale documentazione per la gestione delle attività formative e occuparsi degli adempimenti burocratici. Dovrà utilizzare applicativi informatici in autonomia e i gestionali previsti (Sifer, ProForma). Si richiede esperienza di lavoro nell’ambito della Formazione Professionale finanziata, predisposizione al lavoro in team e per obiettivi, con capacità di analisi e problem solving. Titolo di studio: laurea. Contratto: a tempo determinato. Ambo i sessi.