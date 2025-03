"Tutta la provincia era nelle mani della cosca"

"All’indomani della morte di Antonio Dragone", il boss di Cutro ucciso nel 2004, "Reggio e provincia erano nelle mani della cosca di ‘ndrangheta, tanto che l’attività di Giuseppe Sarcone Grande era paritaria coi fratelli nella guida di ogni iniziativa nell’interesse mafioso di cui loro erano reggenti". È quanto si scrive nelle motivazioni della sentenza ‘Perseverance’, rito abbreviato, in Appello, emessa nel maggio scorso, quando tutti e ventidue gli imputati hanno visto confermata la condanna. Tra loro, sei uomini chiamati a rispondere di associazione mafiosa e di nuovo riconosciuti responsabili del grave reato. Gli accertamenti, condotti dalla squadra mobile reggiana, dai carabinieri di Modena e dalla Dia di Bologna, e coordinati dal pm della Dda Beatrice Ronchi, si sono incentrati sull’azione della cosca mafiosa, proseguita nelle nostre terre ben oltre i tempi delle retate di ‘Aemilia’ (2015) e di ‘Grimilde’ (2019). La pena più alta è stata comminata a Sarcone Grande (1961), residente a Reggio, ora in carcere, il più grande dei fratelli Sarcone di Bibbiano coinvolti e condannati per ‘ndrangheta in altri processi: lui ha avuto 16 anni e 8 mesi (erano 18 in primo grado).

Tra le vicende di spicco contestate in ‘Perseverance’, anche l’apertura di una sala slot a Modena, poi stoppata dall’ex sindaco Giancarlo Muzzarelli Nella sentenza della Corte d’Appello presieduta dal giudice Alberto Pederiali, a latere Giuseppe Artino Innaria e Stefania Di Rienzo (estensore delle motivazioni), si dice che per Sarcone Grande è dimostrata "la plurima attività nelle false fatturazioni così come raccontata dai collaboratori di giustizia, il reimpiego massiccio di denaro proveniente da illeciti e dai grandi affari della consorteria, tanto che lui era quello che provvedeva a schermare i capitali attraverso le imprese di famiglia e rafforzava il disegno criminoso dei fratelli Gianluigi e Nicolino Sarcone. Si prestò a essere interposto delle società che altro non erano che cartiere che riciclavano denaro, per poi immetterlo sul mercato alterando il sistema economico, gestendo plurime attività di interesse della consorteria e provvedendo al recupero crediti in modo illecito e violento, spendendo la forza di intimidazione della cosca".

al.cod.