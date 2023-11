Tutta la provincia mobilitata. Letture, incontri e storie di vita

Incontri con le scuole, con i cittadini, inaugurazioni di panchine rosse, letture, narrazioni, animazioni varie. Un po’ in tutti i Comuni reggiani si sono svolte iniziative dedicate alla Giornata contro la violenza alle donne. Incontri attorno alle panchine rosse (vecchie e nuove) si sono svolte a Correggio, Albinea, Rolo, Castelnovo Sotto, Cadelbosco Sopra, Rubiera, Casalgrande… A Fabbrico i volontari Cri hanno organizzato letture in centro, a Correggio al parco di via Jesi sono state raccontate storie di diverse donne vittime di violenza nel corso della storia, tratte da una raccolta realizzata Laura Bartoli, Laura Testi, Emanuela Tonacci. A San Polo sono state esposte decine di scarpe rosse. A Bibbiano incontro con le scuole, così come a Cavriago e Campegine. A Guastalla (con la partecipazione dei Comuni di Gualtieri e Luzzara) oltre trecento persone in camminata, con palloncini rossi, dalla sede di Croce rossa (che ha organizzato l’evento) fino a palazzo ducale, in centro, dove si è svolto un incontro con operatori sociali e forze dell’ordine. La manifestazione si è chiusa con una dimostrazione di tecniche di autodifesa, a cura di Cristiano Sessi e Gessica Pizzano. a. le.