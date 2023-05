Tutta la provincia si mobilita per la Romagna

"Quando sembra tutto fermo la tua ruota girerà, sopra il giorno di dolore che uno ha". Ha fissato queste parole Luciano Ligabue sul suo profilo Instagram, con una descrizione breve ma eloquente: "Forza Emilia-Romagna". Già mercoledì il rocker aveva postato un "abbraccio" per le vittime dell’alluvione e il suo spirito è lo stesso di tutta la provincia: a Reggio stanno partendo tantissime iniziative per aiutare i territori devastati dal ciclone Minerva. Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti ha lanciato un appello per organizzare una cena di solidarietà a favore delle zone colpite. La data è ancora da fissare, però si vuole mettere a disposizione il Centro fiere e chiedere la collaborazione di tutta Scandiano: amministrazione, volontari, aziende e ovviamente cittadini.

La Caritas della diocesi di Reggio - Guastalla si è immediatamente attivata mandando a quella di Imola brandine per gli sfollati e fondi per materiali di prima necessità. Non solo: da lunedì inizierà presso il magazzino di via Adua e ’NuovaMente Bassa’ di Gualtieri una raccolta di beni alimentari per l’emporio solidale della Caritas di Forlì, allagato in questi giorni. La stessa idea l’hanno avuta i tifosi della Reggiana: Gruppo Vandelli e Teste quadre hanno organizzato una raccolta di beni di prima necessità e strumenti utili per le pulizie per la Romagna. Punti di raccolta oggi dalle 9 alle 19 ai Conad di Cavriago, via Adua e ’Le Querce’ oltre che al Pigal. Idem la Maestà della Battaglia di Quattro Castella, orientata però agli "amici faentini": domenica dalle 10 alle 12 si potranno portare in sede donazioni di ogni tipo. Il sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini ha pubblicato una nota di speranza: "Sono in partenza anche agenti della polizia locale dell’Unione dell’Appennino, oltre a molte associazioni di soccorso e protezioni civili del nostro Appennino e della provincia reggiana. Grazie"