Tutte fuori pericolo le cinque persone coinvolte nell’incidente

Sono fortunatamente tutte fuori pericolo le 5 persone che domenica sera verso le 19,30 sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto lungo la statale 63 nel tratto compreso tra Puianello e Vezzano. I feriti viaggiavano su 2 auto che, per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Bibbiano, sono entrate in collisione. Due feriti erano anche rimasti intrappolati negli abitacoli, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarle dalle lamiere e consegnarle ai soccorritori. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno determinato lunghi incolonnamenti.