Tutte le persone che sono nate nel 1973 hanno fatto festa insieme al Fuori Orario

Ritrovarsi dopo tanti anni e scoprire che, a volte, il tempo è come se si fosse cristallizzato e che, gli amici, anche se non si incontrano per molto tempo è come se si fossero visti il giorno prima.

Al Fuori Orario di Gattatico,

così, poche sere fa, i grandi protagonisti della serata sono stati tutti coloro che sono nati nel 1973.

Tra tortelli, un po’ di vino e tante risate, si è brindato al mezzo secolo di vita. Sono state 60 (nella foto) le persone che hanno aderito alla festa. Evento riuscitissimo con Il motto: l’età è una questione solo mentale. Ora la promessa è quella di ritrovarsi il prima possibile. Un ringraziamento speciale da parte dei partecipanti al Fuori Orario, alla Proloco di Gattatico e a Gioelia Cremeria di Carpi.