Tutte le scuole hanno un preside. Nessuna reggenza, Reggio spicca

di Mariagiuseppina Bo

Con Carlo Bruno nominato dirigente all’Ic di Luzzara si chiude il cerchio: tutte le istituzioni scolastiche di reggiane hanno un dirigente titolare, nessuna scuola è in reggenza, fatto che non si ricorda, quasi, a memoria d’uomo. La provincia di Reggio, inoltre, si distingue per il numero di dirigenti che hanno vinto il concorso e ora sono già di ruolo. Oltre a Giorgini e Bruno, sono: Alessandro Roehrssen Di Cammerata (Ic Barilli di Montechiarugolo/Parma); Francesco Barbieri (liceo Paciolo D’Annunzio/ Fidenza/Parma); Mariagrazia Bertolini (Ic Serramazzoni/Modena); Giuseppe Stucci (Ic Sorbolo/Parma).

Katiuscia Giorgini, vincitrice di concorso per presidi, è stata nominata dirigente scolastica all’istituto comprensivo Ventasso a due passi da casa; lei abita a Gazzolo, che dista da Busana, sede di presidenza, 19 chilometri, 25 minuti in auto. L’Ic Ventasso comprende le sedi di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, e Vetto. Ora dirigerà l’istituto dove per cinque anni è stata vicepreside.

La sua carriera scolastica è fulminante: a 19 anni si diploma maestra, a 20 è di ruolo a Castellarano, nel frattempo si laurea in scienze umane all’ateneo di Bologna poi continua con perfezionamenti e master. Dopo 5 anni, è all’istituto Ariosto nel comune di Ventasso. La sua è: "Una nomina inaspettata – spiega lei –. Sono stata assegnata all’Istituto Ariosto, che ho espresso come prima sede di preferenza, perché mi sento profondamente ‘figlia’ di questo territorio e istituto, vorrei restituire la ricchezza che ho ricevuto in questi anni, a livello professionale, relazionale, umano. Non ci speravo e passo dall’incredulità, all’euforia, all’ansia da prestazione, al timore di deludere le aspettative dei tanti che hanno tifato, perché raggiungessi questo traguardo!"

Cosa significa lavorare a ‘casa’?

"Un cambio di ruolo e di passo non semplice, visto il mio rapporto stretto con la comunità: mi ritengo fortunata e privilegiata. Non è la vicinanza fisica il motivo principale, ma l’assonanza con la realtà".

Lei ha vissuto anni con reggenti.

"Son 5 anni che l’Ariosto è in reggenza di dirigente e Dsga, ma garantire una continuità su territori vasti e complessi come quelli dell’Ariosto, che ha 13 sedi collocate su 308 chilometri quadrati di territorio, è strategico per il buon funzionamento della scuola. Immagino sia uno dei motivi per cui sono stata assegnata sulla sede, poiché l’alternativa del turn over è inevitabile, chi non vive qui non resta!".

È stata vicepreside.

"Sì, da quando l’istituto è in reggenza, perché identificata come ‘memoria storica’ e risorsa professionale in possesso di una profonda contezza del contesto. Non rimarrò all’Ariosto a tempo indeterminato. Fra pochi anni, nelle scuole del nostro Appennino, diversi dirigenti andranno in pensione poi c’è il calo demografico. Mi aspetto di essere dislocata in altre sedi, ma sarò pronta per sostenere l’istruzione di qualità nel territorio montano".

Cosa farà?

"In realtà come l’Ariosto, la scuola è baluardo educativo, sociale, aggregativo, scuola di comunità, nel senso più profondo del termine. Il mio sogno è concretizzare nel modo più proficuo possibile questa peculiarità con una scuola aperta, accogliente, di qualità, vissuta appieno da tutti i suoi protagonisti".

Cosa bisognerebbe fare per la montagna?

"Riconoscerle le necessarie risorse finanziarie e, soprattutto, professionali, per darle le stesse opportunità formative degli studenti dei grandi centri: superare la logica del solo criterio numerico, che fa parti uguali tra disuguali, per raggiungere le pari opportunità di istruzione".