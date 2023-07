Tutti a caccia del tesoro nascosto

I ragazzi della parrocchia di San Giovanni di Querciola hanno organizzato per domenica 16 luglio un ‘pomeriggio insieme’ dedicato ai bambini e ragazzi. L’iniziativa si terrà nell’area del santuario mariano di San Siro a pochi minuti dalla frazione vianese di San Giovanni di Querciola.

Il programma prevede, dalle 16, lo svolgimento di numerosi giochi come la battaglia dei gavettoni, caccia al tesoro, torneo di bigliardino, corsa con i sacchi genitori-bambini, alcune esibizioni di attività sportive del territorio. Inoltre con una decina di metal detector (messi a disposizione da Md international) sarà proposta una gara di ricerca di metalli (anche monete). Non mancherà pure un punto di ristoro con un’area picnic. Tante dunque le attività per un pomeriggio di giochi e divertimento facendo anche conoscere o riscoprire il santuario di San Siro. m. b.