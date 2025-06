Tutti a cena per aiutare i giovani disabili

Cena benefica a sostegno di progetti di autonomia di giovani disabili. L’appuntamento è per domani sera alle 19,30 all’Oratorio Don Bosco di Castelnovo Monti: un’iniziativa per contribuire a rendere autonomi ragazzi e ragazze disabili del territorio appenninico.

Saranno infatti raccolti fondi a sostegno del progetto "In Cammino verso l’Autonomia", progetto che nasce da un Accordo di collaborazione fra Unione Montana, il servizio sociale ed educativo associato, la Cooperativa sociale il Ginepro, l’Associazione Fa.Ce, la Fondazione ’Durante e dopo di noi di Reggio Emilia. Il piano punta a elaborare progetti sperimentali per rendere ai disabili la vita indipendente. L’esperienza prevede attività socio educative che si svolgono in due appartamenti: uno a Cavola di Toano (messo a disposizione dalla Fondazione Ddn di Reggio) e uno a Castelnovo Monti (messo a disposizione dall’Associazione Fa.Ce); si rivolge agli utenti disabili per alcune ore durante la settimana. Fino a qualche settimana fa l’attività si è svolta esclusivamente a Cavola di Toano dove, oltre ai ragazzi locali, solo un piccolo gruppo di tre persone provenienti da altri comuni ha continuato con costanza, superando le difficoltà logistiche grazie all’impegno delle famiglie, dimostrando quanto il progetto sia prezioso. L’associazione Fa.Ce ha ricevuto in comodato gratuito un appartamento a Castelnovo e, grazie a una convenzione con l’Unione e i Servizi Sociali, il progetto ora è attivo anche qui. Quattro pomeriggi la settimana saranno dedicati a piccoli gruppi di ragazzi seguiti da operatori della coop Il Ginepro. I promotori del progetto hanno ritenuto importante organizzare un evento festoso per presentare ai cittadini questa attività: il ricavato sarà utilissimo per aumentare le ore. Per partecipare alla festa all’Oratorio Don Bosco basta prenotarsi al numero 0522 812549 (o via mail a claudia.melli@ilginepro.coop

s.b.