Tutti a Novellara per celebrare i Nomadi

Il centro di Novellara si prepara ad accogliere le migliaia di persone che parteciperanno al Nomadincontro, con eventi domani e domenica nel ricordo di Augusto Daolio, compianta voce della storica band reggiana.

Oltre alle esibizioni musicali – con il doppio concerto dei Nomadi – non mancano gli ospiti, chiamati a ricevere i riconoscimenti consegnati durante la festa.

Il sesto premio "Augusto Daolio città di Novellara" è destinato a Gildo Claps, fratello di Elisa, la giovane scomparsa da Potenza nel 1993 la cui vicenda fu a lungo al centro delle cronache. Ora Gildo Claps guida l’associazione Penelope a sostegno delle famiglie di persone scomparse, fornando sostegno psicologico e legale ai parenti e agli amici, dando loro la possibilità di espandere la ricerca sul territorio nazionale.

Il premio "Uno come noi" andrà a Andrea Agresti, toscano, inviato de "Le Iene" di Italia Uno, protagonista di uno "scherzo" con vittima Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi. Pare che Agresti abbia intenzione di esibirsi sul palco del Nomadincontro anche come cantante.

Il premio "Nomade dell’anno" va invece a Oney Tapia, campione paraolimpico di atletica leggera, con esperienze pure in tv a "Ballando con le stelle". Dopo la vittoria della medaglia d’oro a Parigi ha cantato "Io Vagabondo". Ricco il programma del Nomadincontro. Domani alle 16 alla biblioteca in rocca c’è il concerto "Un solo sogno: la libertà", dalle 17 in sala civica la mostra "Storie, disegni e parole di Augusto", alle 20,30 al teatro tenda si esibiscono Carne e Giorgia Maggi, vincitori dell’8° concorso di beneficenza "Augusto Daolio", e Andrea Dirlinger, vincitore del 20° Festival di Torremaggiore, oltre a Alessio Pio Accadia e Americo Marinelli. Alle 21 il primo concerto dei Nomadi.

Domenica dalle 10 riapre la mostra in sala civica, alle 11 in teatro la presentazione del libro-cd "Soldi in tasca non ne ho, ma lassù m’è rimasto Dio" con Beppe Carletti e l’autore Marco Rettani. Alle 12,30 al teatro tenda il firmacopie del libro "Il pallone, il bar, un jukebox" con Yuri Cilloni e Massimo Vecchi. Alle 14 ancora musica con Gaia Dondè, Daniele Paolucci, Francesca Mazzuccato, Nettuno, Atuna, Silvia Lo e Matsby. Alle 16 le premiazioni con gli ospiti ad anticipare il secondo concerto dei Nomadi. Restano aperti il Museo Gonzaga, l’Acetaia in rocca, la mostra all’ex macello.

Antonio Lecci