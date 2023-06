Tutti a pranzo per aiutare la Romagna

"E’ una proposta che viene dal basso, da tutta la comunità coesa e solidale che sa mettersi a disposizione degli altri nel momento del bisogno". Con queste parole il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti (nella foto) ha commentato il pranzo comunitario dell’11 giugno al Centro Fiere alle 12.30 per raccogliere fondi per le zone alluvionate in Romagna. Il Comune, in collaborazione con le associazioni, ha proposto il pranzo che prevede, però, la prenotazione obbligatoria, entro il 7 giugno, allo 0522764211. "Un modo per aiutare i luoghi colpiti dall’alluvione, ma anche un’occasione per far sentire ai romagnoli il nostro calore", ha detto Nasciuti. Il sindaco ha ringraziato le tante associazioni e persone che hanno "già fatto sapere di voler dare il loro supporto all’iniziativa. Dai circoli che prepareranno i ragù, alle imprese che offriranno i prodotti, fino ai tanti volontari che allestiranno e serviranno ai tavoli. Avremo modo di dire grazie a tutte e tutti loro".

Matteo Barca