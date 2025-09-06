Tutti a scoprire la nuova Giareda: "Centro più attrattivo e di qualità"

"E’ sempre la cara, amata Giarèda". "No, è più ricca e diversificata nelle proposte". Le opinioni divergono fra i cinque luoghi principali in cui si svolge la sagra dei reggiani, ma su un punto si ritrovano. Gli abitanti lasciano alle spalle l’uscio di casa per riappropriarsi della loro manifestazione. La esplorano, assaggiano specialità locali, scoprono nuove opportunità di visita e scorci sorvolati nella routine quotidiana. Esistono appuntamenti che in misura superiore rispetto ad altri esprimono il senso di appartenenza al proprio territorio. Una sorta di estensione del salotto di casa. Pochissimi resistono al richiamo della 46ª edizione della festività in onore della Beata Vergine della Ghiara: i residenti sono curiosi di assistere ai nuovi allestimenti, come ripensati dall’amministrazione; i visitatori perlustrano con attenzione i banchi dedicati alle eccellenze eno-gastronomiche di casa.

C’è spazio per scoprire la coltivazione dei grani antichi, i frutti perduti e ritrovati, iniziando il rito da corso Garibaldi per confluire in piazza Gioberti e tornare, in senso inverso, fino a piazza Roversi, via Ariosto e largo degli Alpini, nuovi approdi, diventati strada dei bambini, con laboratori di pittura, gioco, conoscenza degli animali.

"Attraverso le relazioni ci definiamo una comunità coesa, affrontiamo le difficoltà del nostro tempo e proviamo a trovare soluzioni. - ha detto sindaco Marco Massari al momento inaugurale - Da centinaia d’anni, la Giarèda è autentico volano sociale per incontrarsi, per ritrovare l’orgoglio della reggianità, per riscoprire tradizioni e spazi pubblici. Il tutto all’ombra della nostra meravigliosa Basilica. Un luogo iconico per noi reggiani, in cui ci siamo sempre riconosciuti. In un luogo chiave, come il centro storico. Un luogo che anche attraverso questa rinnovata edizione della Giarèda vogliamo rilanciare. Lo stiamo facendo, insieme all’assessora Stefania Bondavalli, con un piano strategico che ha coinvolto moltissime persone, un piano che mira a dare nuova vitalità culturale, abitativa, sociale ed economica al cuore della città. Non con l’obiettivo di tornare indietro – ha aggiunto Massari – ma di guardare a un nuovo modello di sviluppo del centro storico, di guardare al futuro della città come hub urbano attrattivo e di qualità".

Sarà il bel tempo settembrino, ma c’è nell’aria un inebriante profumo di fiori e frutti che invita all’esplorazione in compagnia, richiamando tanti giovanissimi. La tradizione gastronomica reggiana è regina dei sapori e una buona opportunità educativa ci appare la sezione dedicata a verde e vivaismo, con piante ornamentali che dialogano con le varietà tradizionali di flora, ortaggi e sementi.

E se tra amiche c’è chi rimpiange le vecchie sagre, per "una maggiore artigianalita", di rimando spiccano "verde e spazio concesso alle associazioni". La giovanissima Emma Rainieri veniva con i nonni in passato e stavolta osserva "banchetti più strutturati e una certa ricerca", mentre per Martina Scarati si tratta del primo anno e la valutazione è positiva: "Mi pare porti persone che a Reggio non si vedono d’abitudine e a differenza degli altri mercati c’è più varietà".

Reggiana abitante in Svizzera, Catia Ghermaldi nota "un mercato ben distribuito e il centro storico, sempre bellissimo e da vivere"; accanto a lei, Cecília Casadio di Forlì apprezza "una proposta varia e strade accoglienti".