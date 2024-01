Tutti al carnevale, per ritrovare l’allegria

Con la presentazione del manifesto dell’edizione 2024, è ufficialmente iniziato il carnevale del Castlein di Castelnovo Sotto, l’altra sera ai capannoni di via Prati Landi, quartier generale delle scuderie che stanno realizzando i grandi carri allegorici e le mascherate giganti che saranno in sfilata tutte le domeniche di febbraio, per l’edizione numero 136 di questa storica manifestazione.

Festa e complimenti anche per Gabriele Vergnani, studente dell’istituto Chierici di Reggio e autore del manifesto che quest’anno rappresenta il carnevale attraverso un fumetto con il Castlein che regge le chiavi del paese, ovviamente tra maschere, bambini e la chiesa simbolo del centro. Presenti anche il sindaco Francesco Monica, il Castlein, il presidente del comitato organizzatore, Mario Mattioli, ma anche tanti cittadini e volontari.

Mattioli ha illustrato il programma della kermesse e ringraziato tutti coloro che ogni anno la rendono possibile, ricordando che domenica 4 febbraio avverrà la cerimonia ufficiale in cui il sindaco consegnerà le chiavi del Comune al Castlein. E poi un viaggio tra i carri in costruzione sui vari temi: "Il diavolo veste la Montagnola", "Finché suocera non ci separi", i caccia "Top Gun Saber", "Arca 3.0", "Tasse e tributi, che Robin ci aiuti","Totem al Carnevale.", "Fuori dal nido" e "Olè", fino al mostro di cioccolato dei ragazzi del Sap. Saranno presenti anche due carri realizzati dai genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia: la "Girasole-Palomar" con "I diavoletti" e "Villa Gaia" con "Animali straordinari". Anche l’associazione Botteghe della Rocca partecipa con una creazione. Dunque, tasse e imposte, gli aerei, il mondo della moda, i rapporti con la suocera e altro ancora saranno gli argomenti rappresentati dalle varie scuderie. Nelle 4domeniche di sfilata restano aperti il museo della maschera in rocca e la mostra delle opere in cartapesta nella chiesa della Madonna.

Antonio Lecci