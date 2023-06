Tutti al Conad, parcheggio in tilt

Piace il nuovo supermercato Conad aperto a Correggio con una affollata inaugurazione, avvenuta nei giorni scorsi in viale Vecchia Ferrovia. Ma nel fine settimana, in particolare negli orari di punta, molti cittadini hanno lamentato qualche problema di viabilità nell’area dei parcheggi. C’è chi lamenta corsie strette e difficoltà dovute ad uscita ed accesso, che risulta essere la stessa.

Una situazione che sarebbe provvisoria, in attesa del completamento della nuova "cittadella" di servizi e commercio, di cui fanno già parte il McDonald’s e il Conad. Poi sono previsti altri spazi per parafarmacia, galleria commerciale e uffici, in un’area di Correggio servita da importanti arterie viaria.

Le polemiche sulla viabilità nei parcheggi è scoppiata anche sui social: "Le corsie di transito dei veicoli sono troppo strette e nelle curve è facile scontrarsi Io farei dei sensi unici", "Così com’è la situazione è improponibile", "La gestione della viabilità interna deve essere migliorata", alcuni dei commenti. Ma emerge pure come ci sia una chiara intenzione di far fronte alle difficoltà emerse nel fine settimana, il primo di apertura del nuovo Conad, soprattutto negli orari di punta in cui sono stati numerosi i cittadini che si sono riversati al supermercato correggese per fare acquisti. Ma alla fine dei lavori la situazione dovrebbe migliorare notevolmente. C’è inoltre chi loda la presenza di un parcheggio coperto e la disponibilità di numerosi posti auto esterni, per un totale di 370 stalli di sosta.

