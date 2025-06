Tutti al lavoro la mattina dopo

Pulizia e beneficenza. Finito il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo di Reggio Emilia Ripuliamoci si è messo subito al lavoro per ripulire i parcheggi gestiti dalla società Parkforfun. I volontari si sono ritrovati domenica mattina alle 6.30 e hanno ripulito i parcheggi Gold, Farmacie, via del Chionso e quello principale in via dell’Aeronautica. Hanno partecipato, come sempre, alcuni ragazzi dell’associazione gambiana di Reggio Emilia e, come per le altre pulizie dei parcheggi, grazie al lavoro svolto, i volontari di Ripuliamoci potranno far arrivare diverse donazioni ad enti benefici locali: il canile Amici di Marta di Bagnolo in Piano, la cooperativa la Fenice che gestisce il canile e gattile di Cella, il Rifugio Rocky di Reggio, la Cooperativa Coress ed il Giardino del Baobab. Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla pulizia dei parcheggi dopo il concerto di Luciano Ligabue, nel quale sono previste più di centomila persone e di conseguenza il lavoro che li aspetta sarà sicuramente più gravoso. Tutte le persone interessate a dare il proprio contributo possono iscriversi alle pagine Facebook e Instagram di reggioemiliaripuliamoci in modo da essere aggiornati riguardo all’organizzazione della pulizia.

c. c.