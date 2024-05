"Tutti al Pala, voi tifosi siete la nostra forza"

"Sabato non voglio vedere nemmeno un posto vuoto al PalaBigi. In gara 3 non era tutto pieno, noi abbiamo fatto il massimo, la squadra ha fatto il massimo e abbiamo bisogno dei tifosi perché, non ve l’ho mai nascosto, sono parte della nostra forza". Coach Dimitris Priftis chiama a raccolta il pubblico del PalaBigi che giovedì sera si è ‘fermato’ a 3738 unità. Un numero effettivamente inferiore rispetto alle aspettative anche se va considerato che il prezzo dei biglietti, aumentato quasi del 50% rispetto alla regular season per chi non aveva la prelazione (nei distinti si è passati da 35 a 50 euro…) può avere indotto qualche padre di famiglia a fare delle scelte.

Ad ogni modo, stasera è lecito aspettarsi un palasport che superi quota 4000 e che spinga la Pallacanestro Reggiana verso la semifinale, dove affronterebbe la vincente del duello tra Virtus Bologna e Tortona.

Il pubblico biancorosso però non dovrà lasciarsi andare a comportamenti che non rappresentano in nessun modo la tradizione e i valori del club (lancio di palle di carta o, ancor peggio, di oggetti).

Questo è bene rimarcarlo anche perché ci sarà un primo arbitro, come Attard, che in Coppa Italia contro Napoli ha penalizzato la Unahotels con parecchie scelte sbagliate, ma se la partita si trasformerà in una corrida, Reggio che è più solida di Venezia avrebbe tutto da rimetterci. "Abbiamo giocato con grande energia fin dall’inizio – ha poi aggiunto Priftis – e quindi devo fare i complimenti ai miei ragazzi. In gara 3 è successo un po’ l’opposto di quello che avevo visto in gara 2: siamo partiti molto forte e poi ci siamo fatti rimontare, ma quando vai avanti così tanto nel punteggio e così presto, è difficile controllare la partita". Di umore opposto, comprensibilmente, il coach dei lagunari Spahija: "Complimenti a Reggio che ha giocato duro fin dalla palla a due, ma noi dobbiamo metterci più cuore. Siamo arrivati addirittura al -22, una situazione che che non è accettabile per la nostra società e il nostro club". La Reyer – che in questi giorni ha alloggiato a Parma – cercherà in ogni modo di strappare gara 4 per poi andare alla bella davanti al proprio pubblico, dove potrà avere una spinta extra. Una situazione che invece i biancorossi, che ieri hanno fatto ‘video’ e poi si sono allenati al PalaBigi, dovranno evitare in ogni modo possibile.

Francesco Pioppi