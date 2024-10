Tutti gli amori di Ludovico Ariosto. L’evento al castello di Canossa

Grande evento al castello di Canossa per ricordare il 550° anniversario della nascita di Ludovico Ariosto. Oggi alle 15,30 entra nel vivo “L’Ariosto innamorato”.

L’evento è promosso dall’Associazione Culturale Matilde di Canossa ODV e dalla Società Reggiana di Studi Storici con il patrocinio del Lions Club Ludovico Ariosto di Albinea.

Si parlerà soprattutto delle vicende legate agli amori del Poeta attraverso l’esame dei Carmina, le liriche da lui composte tra il 1494 e il 1503, mai raccolte in modo sistematico dall’autore, ma pubblicate in numero di 67 nel 1553 a Venezia da Giovan Battista Pigna, commentatore anche dell’opera “L’Orlando Furioso”. La lettura e il commento dei testi poetici, inquadrati nella vita e nel tempo di Ludovico, faranno dunque scoprire in particolare la vena amorosa, una delle più limpide e profonde confluite nella ricca armonia dell’ispirazione ariostesca, e il canto, al di là dell’amore in sé, della gioia di amare.

La descrizione fisica delle donne descritte dal Poeta rivela la sua attrazione per la bellezza femminile e gli aspetti immediati del sentimento: la passione, la dolcezza, la lontananza, il dolore, la gelosia, colorati da chiare reminiscenze classiche (Orazio, Catullo, Ovidio, ecc.). All’incostanza della vita e del sentire del giovane Ariosto, corrisponderà però sempre la sua ferma fedeltà alla “passione d’amore”, chiunque fosse la donna che ne era destinataria.

Sarà relatrice Aurelia Fresta Anceschi, componente del direttivo della Società Reggiana di Studi Storici e del comitato scientifico di redazione della rivista Reggio Storia. Riecheggeranno più volte i nomi di Naborre Campanini, il “castellano” di Canossa, e di Ludovico Ariosto, capitano per conto degli Estensi della rocca sulla rupe matildica dal 1501 al 1503.