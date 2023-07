Tutti gli appuntamenti del weekend in Appennino

Al via un fine settimana ricco di proposte in Appennino. Stasera, dalle 19, a Giandeto (Casina), "Festa della Fiorentina toscana" (info: 335 57014206). Doman a Casina, all’anfiteatro del Parco Pineta, alle 21,30, il "Teatro degli Alfieri" presenta "Storie selvatiche", di e con Lorenza Zambon. Domani e domenica, a Baiso, al centro civico, "Festa della Croce rossa" per il suo 25° compleanno: cena a base di piatti tradizionali e ballo liscio con le orchestre di "Athos Bassissi e i Ringo Story", al sabato, e di "Maurizio Leonardi", alla domenica, inoltre inaugurazione nuova ambulanza. A Vetto, al campo da tennis, dalle 21, finale del Torneo di tennis "Gli amici di Giuly" (info: 334 9829322); all’arena estiva, dalle 21, cena sotto le stelle e musica dal vivo con "Federico" (info: 340 2335108); in piscina, degustazioni, animazioni e musica; a Crovara, all’Ostello, dalle 21, musica dal vivo con "Johnny La Rosa". A Cavola, "Festa degli Alpini". A Manno (Toano), concerto "Pink & Us" (info: 338 35924555).

g.s.