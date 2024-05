Tutti i nomi della lista di Briglia. Ecco il programma di incontri

Questa la squadra della lista ’Castelnovo al Centro’ guidata dal candidato sindaco Ermanno Briglia, per molti anni medico responsabile del reparto emergenza-urgenza dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti: Mattia Casotti, Flavio Tosi, Sabina Nardini, Claudia Beretti, Liana Zanelli, Prospero Ferrari, Ernesto Rinaldi, Chiara Imperatori, Gabriele Tacconi, Luca Carpeggiani, Rosa Albertini, Augusto Ovi, Gianni Zannini, Sabrina Cafiero, Michele Stefanìa, Paolo Pigoni. Intenso programma di incontri con i cittadini di Briglia e i suoi candidati al Consiglio. Dopo quelli molto partecipati di Gatta, Felina, Costa de Grassi e Castelnovo capoluogo, proseguiranno la settimana prossima col seguente programma, sempre alle 20.30: domani incontreranno gli abitanti di Casino, mercoledì saranno a Casale di Bismantova, giovedì a Gombio e venerdì a Ca’ del Cavo. L’esperienza acquisita in anni di attività medica specializzata al Sant’Anna permette a Briglia di affrontare il tema dell’organizzazione sanitaria in termini concreti, a cominciare dalle liste di attesa che penalizzano fortemente i cittadini della montagna, costretti a percorrere innumerevoli chilometri per sottoporsi a visite ed esami. Sostiene la necessità di mantenere e migliorare gli standard attuali in termini di operatori sanitari e sociosanitari sul territorio per non creare ulteriori disagi ai cittadini che necessitano di prestazioni sanitarie. Tanti altri i temi trattati, come il turismo, l’imprenditoria giovanile e i servizi educativi.

s. b.