Tutti in bici da Rio a Carpi

Si svolge oggi l’iniziativa "Tutti a Rio", evento di cicloescursioni per famiglie a cura della Polisportiva San Marinese e Fiab Carpi-Modena, con una lezione di bicicletta e un’uscita con percorso Carpi-Rio Saliceto e ritorno. E sabato 20 maggio ci sarà un evento in concomitanza col passaggio del Giro d’Italia nel Reggiano. Entrambe le iniziative si svolgono al Bike Park "Leo Brunetti", dando un positivo riscontro all’investimento effettuato lo scorso anno dal Comune in tema di progetti di educazione stradale, per i quali anche la scuola ‘’Anna Frank’’ di Rio Saliceto si sta attivando per organizzare un’uscita con le classi terze, sempre col supporto educativo dei volontari esperti. Si punta a un progetto possa entrare strutturalmente nel programma scolastico, consentendo la partecipazione di più classi possibili con delle lezioni teoriche e con lezioni pratiche.