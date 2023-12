Tutti in campo per il nostro Simone

Grande successo per "Massa and Friends", la giornata organizzata al Circolo Tennis Albinea per fare gli auguri di Natale a Simone Massari, il 49enne reggiano, ex cestista e tennista di buon livello, che si è ammalato di Sla.

Quattro formazioni di pallacanestro, composte per lo più da amici ed ex compagni di squadra, si sono affrontate nella palestra del circolo di via Grandi, mentre sui campi da tennis è andato in scena un torneo con la formula del "giallo".

Il ricavato della manifestazione è stato devoluto a sostenere le ingenti spese per la cura di "Massa", che si sta curando negli Stati Uniti con il ’tifo’ dei suoi tantissimi amici.