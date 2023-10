Tutti in campo per ricordare Dilas

È stato un momento molto particolare, quello vissuto domenica sera al palasport di Lumezzane, nel Bresciano, con il ricordo commosso di Samuel Dilas, il 24enne pivot di Novellara, stroncato dagli effetti di un grave malore. La formazione lombarda, che milita in serie B, nella sfida casalinga contro il Vicenza, ha tributato un saluto affettuoso alla figura di Sam. C’erano i dirigenti della Pallacanestro Novellara, col presidente Daniele Mariani Cerati che ha donato al club bresciano la maglia numero 18 che Dilas indossò nel campionato 2016-2017, vincendo con la formazione reggiana il titolo di campione italiano Under 18 Elite. E il presidente della Virtus Lumezzane, Flavio Bonomi, ha donato la maglia 18, autografata da tutti i giocatori, ai genitori di Samuel, arrivati da Novellara con un folto gruppo di amici e parenti. La maglia numero 18 da domenica è stata "ritirata" dal club bresciano, lasciandola come una "esclusiva" del giovane campione recentemente scomparso. Inoltre, al centro del campo, è stato scoperto un poster che ritrae Samuel Dilas e che verrà esposto all’interno del PalaLumenergia di Lumezzane.

È stato pure esposto uno striscione: "Chi per la maglia ha lottato non sarà mai dimenticato. Grazie Sam", il testo che si leggeva sulle gradinate dell’impianto sportivo. Poi la gara, vinta dalla formazione bresciana per 85 a 78. Un successo che i compagni di squadra hanno voluto dedicare a Sam, al quale è stato tributato anche un minuto, interminabile, di rispettoso silenzio. Sono stati momenti di grande commozione, che hanno proseguito l’atmosfera di lutto e di cordoglio che si era vissuta nella chiesa di Santo Stefano a Novellara, durante i funerali avvenuti nei giorni scorsi, alla presenza di tantissime persone di ogni età.

Antonio Lecci